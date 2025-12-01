Asesinan a reconocido futbolista a la salida de una fiesta de egresados: esto se sabe

Una violenta pelea ocurrida en las afueras de un salón de eventos en Laboulaye, Córdoba (Argentina), terminó con la muerte de Gerónimo Carabajal, un joven futbolista que fue atacado a puñaladas durante una confusa riña callejera. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y que muestra los dramáticos momentos previos y posteriores a la agresión.

La grabación, tomada por un testigo que se encontraba a pocos metros, muestra a Carabajal tendido en medio de la calle, muy cerca de una camioneta blanca estacionada en el lugar. A su alrededor, al menos diez jóvenes se enfrentaban a golpes mientras el caos se extendía por toda la cuadra.

En las imágenes se observa cómo, en medio del descontrol, varias personas se acercan al futbolista para intentar evaluar si aún respondía. Al mismo tiempo, otro grupo continuaba forcejeando violentamente al otro lado de la vía.

“Llama a la ambulancia”, se escucha decir a un hombre que presenció toda la secuencia. A pesar de los llamados de auxilio, el conductor de la camioneta que estaba junto al herido aceleró y abandonó la escena entre gritos e insultos.



De acuerdo con información publicada por el medio local Cadena 3, Carabajal habría recibido dos heridas punzocortantes en el pecho. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al hospital Ramón Cárcano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su llegada.

🚨 HORROR EN CÓRDOBA: FUE A LA FIESTA DE EGRESADOS DE SU HERMANO Y LO ASESINARON



📌 Gerónimo Carabajal, futbolista de 26 años, recibió dos puñaladas mortales en medio de una pelea. Un sospechoso fue detenido. #cordoba #violencia #homicidio pic.twitter.com/mAdzVXPUmT — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) December 1, 2025

La Fiscalía de Instrucción de Laboulaye abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y ordenó las primeras diligencias a la Policía Judicial. Entre las medidas adoptadas se incluyó la identificación de los participantes de la pelea y el análisis del video viralizado.

El domingo 30 de noviembre, las autoridades confirmaron la detención del principal sospechoso, señalado como el posible autor de las puñaladas que terminaron con la vida del joven deportista.