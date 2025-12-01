En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Aviones A320
Miguel Uribe Londoño
Elecciones 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a reconocido futbolista a la salida de una fiesta de egresados: esto se sabe

Asesinan a reconocido futbolista a la salida de una fiesta de egresados: esto se sabe

El ataque quedó registrado en un video que es clave para la investigación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad