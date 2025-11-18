En vivo
Lluvias dejan bajo agua y lodo a seis municipios de Sucre: un cementerio debió cerrar

Lluvias dejan bajo agua y lodo a seis municipios de Sucre: un cementerio debió cerrar

La caída de un árbol milenario, que cedió con los fuertes vientos y partió varias bóvedas, obligó el cierre del cementerio de San Benito Abad.

