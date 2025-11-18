Lluvias dejan bajo agua y lodo a seis municipios de Sucre: un cementerio debió cerrar

Las torrenciales lluvias que se registraron durante el puente festivo en Sucre dejaron bajo agua y lodo a seis municipios de este departamento, donde decenas de familias están damnificadas por la arremetida de varios arroyos que se desbordaron, se salieron de su cauce y anegaron barrios enteros.

La situación más crítica se registra en el municipio de San Pedro, donde el censo arrojó 130 familias damnificadas, y en El Roble, donde se contabilizaron otros 15 hogares afectados. Además, hubo serios daños en el cementerio de San Benito Abad, donde la caída de un milenario árbol de ceiba destruyó varias bóvedas y obligó al cierre del camposanto hace varios días, informó la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres de Sucre, Paola Tous.

"Hubo un árbol que se cayó y también generó afectaciones, impidiéndoles a las personas entrar al cementerio por el gran riesgo que representa en estos momentos, pero hoy (martes) se esperan hacer las labores de corte", dijo la funcionaria.



"Vamos a recibir el apoyo de la Defensa Civil para hacer este corte con motosierra, porque es un árbol muy grande, entonces hay que cortar, pero también buscar la forma de sacar las ramas y hacer amarres porque se pueden partir otras bóvedas. Primero se hizo como el estudio de lo que se va a hacer y hoy (martes) se van a realizar las actividades", añadió.

A raíz de esta emergencia, que a su vez ha atraído a decenas de curiosos, la Alcaldía de San Benito Abad prohibió “terminantemente el ingreso de personas al cementerio municipal y solo en casos de servicios fúnebres se permitirá la entrada al cortejo en un área distante” al lugar donde ocurrió la caída del árbol.