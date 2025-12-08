En vivo
Diosdado Cabello cree que Nobel de la Paz es "una subasta" que se otorga "al mejor postor"

Diosdado Cabello cree que Nobel de la Paz es "una subasta" que se otorga "al mejor postor"

Pese a que se encuentra en la clandestinidad, se espera que María Corina Machado asista a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo.

Diosdado Cabello y María Corina Machado
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de dic, 2025

