Empleo, emprendimiento y bienestar: 30 de noviembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 30 de noviembre de 2025:



Catalina Olave, experta en empleabilidad y relaciones humanas

Habla sobre lo que buscan las empresas en cuanto a trabajadores y qué deben hacer las personas para mejorar su hoja de vida.



Ana Cristina Silva, fundadora de Biohunters

Biohunters nace de una profunda conexión con las raíces cafeteras del Huila, Colombia, y la visión de su fundadora.



Mauricio Maldonado, director de Saber Vivir

Explica lo que hace su compañía y los beneficios que le trae a una población en específico los adultos mayores.



Yesid el Perseverante

Artista de música urbana, vive en la ciudad de Bogotá, de Colombia para el mundo entero.

Escuche el programa completo aquí: