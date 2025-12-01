Empleo, emprendimiento y bienestar: 30 de noviembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 30 de noviembre de 2025:
- Catalina Olave, experta en empleabilidad y relaciones humanas
Habla sobre lo que buscan las empresas en cuanto a trabajadores y qué deben hacer las personas para mejorar su hoja de vida.
- Ana Cristina Silva, fundadora de Biohunters
Biohunters nace de una profunda conexión con las raíces cafeteras del Huila, Colombia, y la visión de su fundadora.
- Mauricio Maldonado, director de Saber Vivir
Explica lo que hace su compañía y los beneficios que le trae a una población en específico los adultos mayores.
- Yesid el Perseverante
Artista de música urbana, vive en la ciudad de Bogotá, de Colombia para el mundo entero.
Escuche el programa completo aquí: