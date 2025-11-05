Así cayó lancha con casi una tonelada de marihuana en el Pacífico: iban a Centroamérica

Una operación naval de precisión permitió a la Armada frustrar el envío de un cargamento de casi una tonelada de marihuana que navegaba hacia Centroamérica. La interdicción marítima se produjo en el sector de Punta Ají, una zona estratégica del Pacífico vallecaucano utilizada por redes transnacionales del narcotráfico para mover droga hacia el norte del continente.

Según informó la Estación de Guardacostas de Gorgona, la detección se logró gracias a información de inteligencia naval que alertó sobre una embarcación sospechosa desplazándose a alta velocidad por la zona. Una Unidad Rápida de Guardacostas fue desplegada de inmediato, logrando interceptar la motonave tripulada por cinco hombres: tres de nacionalidad nicaragüense y dos colombianos.

Durante la inspección, los marinos hallaron 41 costales plásticos en la bodega de la lancha. “Por sus características y el olor que despedían, el personal determinó que se trataba de sustancias ilícitas”, explicó el teniente de fragata Cristian Aragón, comandante encargado de la Estación de Guardacostas de Gorgona. Los capturados fueron escoltados hasta un puerto seguro, donde se adelantaron las pruebas de identificación del cargamento.

En presencia de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, se realizó la Prueba de Identificación Preliminar Homologada (PIPH), que confirmó el contenido: 995 kilogramos de marihuana tipo creepy y un kilogramo de clorhidrato de cocaína. El material incautado y los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.



De acuerdo con la Armada, este resultado evitó el ingreso de más de cinco millones de dólares a las finanzas de las organizaciones narcotraficantes que operan en el Pacífico, así como la distribución de más de 167.000 dosis de estupefacientes en mercados internacionales.

El teniente Aragón destacó que este golpe forma parte de los esfuerzos sostenidos para neutralizar las rutas marítimas del narcotráfico. “Nuestra misión es garantizar el uso lícito del mar y proteger a las comunidades costeras frente a las economías ilegales que amenazan la seguridad y la vida en el litoral”, afirmó.