Fiscalía identificó patrimonio ilegal de las disidencias de las FARC

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó un patrimonio ilícito ubicado en Putumayo, Caquetá, Cauca y Nariño, presuntamente destinado a financiar y sostener las estructuras Jaime Martínez y Carlos Patiño, pertenecientes a las disidencias de las FARC.

Según la investigación, se trata de 13 bienes que no solo facilitaban el actuar criminal de estas organizaciones, sino que también eran utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos derivados del narcotráfico en el suroccidente del país.

Entre las propiedades intervenidas se encuentran seis inmuebles rurales, dos de ellos utilizados para reuniones en las que se planificaban acciones delictivas, además del procesamiento de estupefacientes y almacenamiento de armas. También fueron afectados dos establecimientos comerciales y cinco vehículos.

Las pesquisas establecieron que estos bienes habían sido registrados a nombre de parejas sentimentales y personas cercanas a los cabecillas, con el fin de ocultar su origen ilícito y su verdadero propósito.



Como resultado, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre los activos, cuyo valor supera los 11.500 millones de pesos.