Presidencia defendió a minigualdad: dice que no rompe Ley de Cuotas por su “género fluido”

La Presidencia de la República, a través de la Secretaría Jurídica, le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca negar la suspensión provisional del Decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro nombró a Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad.

La designación de Florián en el Ministerio de Igualdad y Equidad ha generado una gran polémica y a su vez un debate jurídico, el Tribunal estudia al menos 3 demandas que piden tumbar esa designación y uno de los argumentos es la Ley de Cuotas en los cargos públicos.

Una de las demandas, por ejemplo, señala que el nombramiento vulnera dicha ley porque exige que al menos el 50 % de los cargos de máximo nivel decisorio en el Gobierno sean ocupados por mujeres y, según el demandante, Florián no cumple con esa condición.

Juan Florián, ministro de Igualdad // Foto: Ministerio de Igualdad

En una respuesta oficial, la Presidencia de la República defendió la legalidad del decreto y alegó que la discusión sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas debe analizarse en el fondo del proceso y no como un argumento para adoptar medidas cautelares inmediatas.

El apoderado de la Presidencia, Andrés Tapias, subrayó que la suspensión del nombramiento “afectaría de manera desproporcionada el derecho fundamental al ejercicio del cargo por parte de Florián”.

Allí también señalan que negar la designación de Juan Carlos Florián por razones de género implicaría desconocer la identidad de género no hegemónica de Florián, lo que podría convertirse en un acto discriminatorio contrario a la Constitución y a los estándares internacionales de derechos humanos.

Otro de los argumentos es que el hoy ministro de Igualdad se considera de “género fluido”. Está en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca si anula o no este decreto con el cual se nombró a Juan Carlos Florián.