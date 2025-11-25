Radicada ponencia de archivo del proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad

Ante las Comisiones Primeras del Senado y la Cámara de Representantes, los senadores Paloma Valencia (Centro Democrático) y Germán Blanco (Partido Conservador) presentaron el informe de ponencia que propone archivar el Proyecto de Ley 302 de 2025 Senado – 020 de 2025 Cámara, con el cual se busca mantener vivo el Ministerio de la Igualdad, luego de que la Corte Constitucional tumbara la primera ley que lo creó.

Según el documento, desde su creación en 2023 el Ministerio se ha caracterizado por derroche, burocracia e ineficiencia, con una estructura administrativa que incluye 5 viceministerios, 20 direcciones y 32 direcciones territoriales, además de una planta autorizada de 744 empleos, de los cuales 541 ya están vinculados sin concurso de carrera administrativa.

El informe señala que el Ministerio incrementó de manera significativa el uso de órdenes de prestación de servicios, pasando de $69.500.000 en 2024 a $9.055 millones en 2025, según respuesta citada en el texto.

La ponencia también cuestiona la tercerización de recursos mediante una fiducia creada en 2023 —el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial— que opera bajo reglas de derecho privado.



De acuerdo con los informes de supervisión mencionados, el Fondo ha concentrado su gestión en la vinculación de personal y contratos, sin ejecutar programas o proyectos orientados a superar la desigualdad.

El documento subraya que el Ministerio ha transferido al Fondo la mayor parte de su presupuesto en los años 2023, 2024 y 2025, llegando hasta un 93,8 % en 2023 y un 83,9 % en 2024, lo que, según los autores, vuelve innecesaria la existencia de una estructura ministerial tan robusta.

La ponencia afirma que existe una duplicidad de funciones, pues mientras el Ministerio mantiene cientos de funcionarios, el Fondo también contrata personal para tareas relacionadas con la ejecución de programas del sector.

Otro punto crítico es la baja ejecución presupuestal. El documento señala que, a tres años de operación, la entidad no ha alcanzado una ejecución del 10 %, y que en 2025 la ejecución de inversión a octubre es de solo 2,7 %, con proyectos que registran 0 % de avance.

El informe concluye que el Ministerio no ha sido capaz de cumplir sus funciones y afirma que “la desigualdad no se soluciona con burocracia innecesaria y costosa”. Por estas razones, la ponencia solicita que las Comisiones Primeras archiven el proyecto de ley.