Ministro del Trabajo insiste en decreto para evitar tercerización laboral en empresas

En la tarde de este miércoles, 8 de octubre, el Ministerio de Trabajo se reunió con Sintrateléfonos, sindicato de la empresa ETB por presuntas prácticas laborales ilegales como la tercerización. En este encuentro, el ministro reiteró la necesidad de prohibir la tercerización laboral, por lo que anunció que la próxima semana será expedido un decreto relacionado con esta práctica.

“No vamos a permitir que en Colombia se normalice la intermediación laboral. La defensa de los derechos y la dignidad del pueblo trabajador requiere medidas claras: cada trabajadora y trabajador que preste un servicio directo merece estabilidad, salario justo y respeto a sus derechos”, indicó el ministro Sanguino.

Reunión de MinTrabajo con Sintrateléfonos // Foto: Ministerio del Trabajo

El sindicato, encabezado por la presidenta, Martha Alejandra Wilches, denunció que hay aproximadamente 17.000 trabajadores tercerizados en la compañía, lo que, según datos proporcionados por Sintrateléfonos, implica una relación de 5 trabajadores tercerizados por cada empleo directo.

Así mismo, expresaron su preocupación por la falta de garantías que afectan las condiciones laborales y la estabilidad emocional de miles de trabajadores. Por esto, el ministro reiteró que al ser ETB una empresa mayoritariamente pública, es fundamental convocar una mesa tripartita para analizar lo que está sucediendo.



En este encuentro participó también la viceministra de e Relaciones Laborales e Inspección (E), Sandra Milena Muñoz; la presidenta la organización sindical de la ETB, Martha Alejandra Wilches Pulido; el secretario General, Carlos Castellanos; el Fiscal y Tesorero de Sintrateléfonos, Ignacio Gómez y Fernando Moreno, respectivamente, el secretario de Educación, José Miguel Ardila y el Comisionado de Reclamos, Henry Ballesteros.