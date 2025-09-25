En vivo
MinTrabajo inspeccionará sede de Idiger tras denuncias de malos olores y humedad

Trabajadores del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo en Bogotá denunciaron que laboran entre humedad, malos olores y desechos de palomas. MinTrabajo anunció medidas de inspección, mientras que la entidad aclaró que el problema se limita a una sede y ya ejecuta acciones.

Sede de Idiger
Idiger en Bogotá
Foto: Idiger
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 25 de sept, 2025

Luego de las denuncias presentadas por trabajadores del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo (Idiger) en Bogotá, quienes aseguran que tres miembros del sindicato han sufrido problemas respiratorios por las malas condiciones de salubridad en el lugar, el caso generó la reacción de las autoridades.

Los empleados relataron que deben desempeñar sus labores en medio de humedad, caída de techos por la presencia de palomas y fuertes olores. Una situación que, según ellos, se agrava en temporada de lluvias y que no es percibida por la dirección de la entidad.

Reacción de MinTrabajo tras situación en Idiger

Ante esto, el Ministerio de Trabajo informó a través de se cuenta de X que recibió “con preocupación” los señalamientos y que procederá a adelantar acciones de inspección, vigilancia y control, al recalcar que “la dignidad laboral empieza por ambientes de trabajo seguros y saludables”. La cartera hizo un llamado a las autoridades distritales para que garanticen de inmediato condiciones justas a funcionarios y contratistas.

Por su parte, el Idiger emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la situación corresponde únicamente a la Bodega 11 de Normandía, una de sus tres sedes en la ciudad, y no compromete la totalidad de su infraestructura.

Sede Idiger en Bogotá
Sede Idiger en Bogotá
Foto: Google Maps

La entidad aseguró que ha adoptado medidas de limpieza y desinfección inmediatas, que ya está en marcha un contrato de fumigación y lavado de tanques de agua, y que adelantan labores conjuntas con la Empresa de Acueducto y la copropiedad del complejo. Además, afirmaron que la entidad ha hecho mantenimientos en 2024 y 2025, los cuales fueron respaldados en informes de auditoría.

Finalmente, el instituto reafirmó su compromiso con la salud y bienestar de sus funcionarios, asegurando que continuará implementando correctivos y destinando recursos para garantizar condiciones laborales seguras en todas sus instalaciones.

