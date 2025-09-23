Estudio de Idiger revela condiciones de riesgo en el centro de eventos Vive Claro

Un estudio de riesgo radicado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos, (Idiger) el 4 de agosto del 2025 y enviado a la empresa Ocesa Colombia, revela que entre los días 18 y 19 de julio personal del distrito hizo una visita de inspección al terreno en el que está construido el centro cultural Vive Claro para realizar análisis de riesgo enfocado en estudios técnicos en componentes geotécnico, hidráulico, estructural, sísmico y del proceso de instalación y ensamble del sistema de graderías.

De acuerdo con el documento, se identificaron condiciones de riesgo bajo y medio asociado principalmente a estabilidad del suelo, manejo de agua y posibles inundaciones, por lo que el Idiger emitió una recomendación con la que se justifica que es necesario un reajuste en el diseño de drenaje pluvial y control de desagüe. Asimismo, en el texto aclaran que no hay amenazas de gran magnitud que impidan el desarrollo de los eventos, pero es necesario “aplicar las recomendaciones”.

“A partir de las observaciones realizadas, se recomienda que Ocesa SA ajuste y/o revise y/o complemente la documentación temática de geotecnia, hidráulica, estructural, de supervisión al proceso de instalación y ensamble del sistema de graderías y de vibraciones, con el fin de generar información coherente y completa interdisciplinar y así sean insumos técnicos integrados a la formulación del PGRDEPP conforme se establece en el Decreto Nacional 2157 de 2017", menciona el documento.

Entre tanto, uno de los aspectos por el cual se presentaron varias quejas, incluidas las de varios concejales, es con respecto a la instalación de las gradas, afirmando que hay riesgos de inestabilidad. El Idiger, en un extenso análisis, detalló lo siguiente:



“Se evidencia que muchas de las cuñas instaladas no presentan un estándar de colocación que permita dar total cumplimiento a la advertencia antes referida, dado que en diferentes componentes (graderías y barandas) como se presenta en las siguientes imágenes, se puede identificar cuñas que no han sido totalmente introducidas hasta el tope de seguridad o elemento de fijación para evitar su caída, perdida o inclusive retiro derivado de acciones humanas mal intencionadas con las consecuencias o riesgos advertidos por el fabricante", detalla el documento.

Estudio de Idiger revela condiciones de riesgo en el centro de eventos Vive Claro

Estudio de Idiger revela condiciones de riesgo en el centro de eventos Vive Claro

Estudio de Idiger revela condiciones de riesgo en el centro de eventos Vive Claro

Publicidad

Estudio de Idiger revela condiciones de riesgo en el centro de eventos Vive Claro

Entre tanto, Blu Radio se contactó con Ocesa, quienes afirman que el informe fue publicado previo al concierto de Green Day del 24 de agosto del 2025, día de la apertura oficial del escenario, asegurando que después de recibir el informe se realizaron todas las labores de mantenimiento que fueron sugeridos con el fin de dar apertura al público. Sobre esto, destacan que el escenario cuenta con todas las garantías de funcionalidad.

Asimismo, para el evento que está programado para el próximo 27 de septiembre con Kendrick Lamar, Vive Claro emitió una respuesta asegurando que están listos los protocolos para garantizar la seguridad. Entre tanto, mencionan que el tema de las graderías está certificado bajo estándares internacionales con pruebas de carga y monitoreo permanente.

Publicidad

“En materia de infraestructura, las graderías están certificadas bajo estándares internacionales de ingeniería, con pruebas de carga y monitoreo permanente. Este sistema ya fue utilizado con éxito en el concierto inaugural de Green Day, al que asistieron más de 40.000 personas sin incidentes, reafirmando la robustez de las estructuras y confirmando que el movimiento es normal para el buen funcionamiento de estas”, detalla el documento.