Ojo, Vive Claro anuncia cambios tras quejas del concierto de Green Day

El pasado 24 de agosto de 2025, finalmente, el Vive Claro fue estrenado en Bogotá como la arena de espectáculos más grande del país. Fue Green Day la banda encargada de darle la bienvenida a más de 40.000 personas, que estuvieron esa noche. Sin embargo, el escenario fue objetivo de quejas, desde vecinos y asistentes.

Una de las principales quejas fue el fuerte sonido, que, según vecinos del sector, dañó la paz que había por la zona y era "imposible" conciliar sueño debido a este evento; asimismo, la logística al entrar y salir del evento, que tuvo varios problemas de acuerdo con usuarios que estuvieron en dicho evento.

Vecinos del Vive Claro buscan frenar conciertos por exceso de ruido con acción popular Foto: ImageFx / X @musictrendscol

Estos son los cambios en el Vive Claro

A través de un comunicado, Ocesa, empresa encargada del escenario, aseguró que "mejoran la arena" de cara al próximo evento tras la retroalimentación que recibieron en ese concierto de Green Day y anunciaron algunos cambios que ya fueron implementados:



Ajustes operativos en transporte, accesos y logística, tras escuchar la retroalimentación del primer concierto.

Socialización del Plan de Manejo de Ruido con las autoridades, reforzando el compromiso de convivencia armónica con el entorno.

Implementación de un plan integral de mitigación de ruido que incluye la calibración del sistema de sonido a los límites recomendados por la OMS, barreras acústicas temporales, así como monitoreos permanentes en zonas sensibles.

"Con estos avances, Vive Claro Distrito Cultural reafirma su compromiso de ofrecer espectáculos de talla mundial en un entorno seguro, accesible y en equilibrio con la ciudad", aseguraron.

Vive Claro // Foto: AFP

¿Cuál es el próximo concierto de esta arena?

El 27 de septiembre este recinto tendrá su segundo evento, el cual será con el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien estará acompañado del dúo de Ca7riel & Paco Amoroso. Será este concierto la segunda prueba de este nuevo recinto en la capital del país, que, hasta ahora, ha recibido cientos de quejas.