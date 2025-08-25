Le salió problema a Vive Claro después de concierto de Green Day: tiene molestos a vecinos

El domingo 24 de agosto, Bogotá vivió la inauguración oficial del Vive Claro Arena, el nuevo escenario de espectáculos ubicado muy cerca del parque Simón Bolívar. El evento estuvo marcado por la presentación de Green Day, la banda estadounidense de punk rock que reunió a más de 40.000 asistentes en un concierto con boletería agotada.

Sin embargo, mientras miles de fanáticos celebraban la apertura del recinto, en los alrededores no todo fue fiesta. Decenas de habitantes del barrio Salitre Greco y Pablo VI salieron a protestar durante la presentación, y aseguraron que el ruido del evento afectó directamente su descanso y la tranquilidad de sus hogares.

De acuerdo con lo recogido por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, los residentes compartieron videos en los que el sonido del concierto se escuchaba con tal fuerza que las lámparas se movían y los vidrios de las ventanas vibraban. Ante esta situación, algunos decidieron salir a la calle 63 para manifestarse en medio del show.

🚨BTA EN PLENA TORTURA ACÚSTICA



🎸 Vive Claro y Green Day están reventando los parlantes…

Los vecinos reportan:



🏚️ Edificios temblando

💡 Lámparas moviéndose

📈 El ruido + 90 dB



Esto NO es un concierto.

Es crueldad.#QueElRuidoNoNosCalle

Ya está aquí #LaPesteDelInsomnio pic.twitter.com/1O4PUnJhae — ActivosXElRuido (@ActivosXElRuido) August 25, 2025

Uno de los denunciantes aseguró en diálogo con Blu Radio:

“Ese espacio que está ahí construido está sin licencias, está sin ningún tipo de permisos. Aparte el Idiger sacó un informe este 18 de julio que esas estructuras estaban mal puestas, no tiene ninguna seguridad, hay 50.000 personas en riesgo y nosotros ahora sí sentimos que estamos más en riesgo. Tenemos contaminación ambiental, auditiva, atmosférica, contaminación del aire y acá no pasa nada. ¿Dónde están las instituciones? ¿Dónde está la Personería? ¿Dónde está la alcaldesa local?”.

Los habitantes del sector afirman que los problemas comenzaron desde la construcción del complejo, cuando se realizaron intervenciones, y denuncian que se trató de un proceso “que privatizó” parte del espacio público.

Según los vecinos, esta situación no es nueva. Aseguran que no soportarán un concierto más, y que con la presentación de Green Day ya son por lo menos tres los eventos que se han realizado en los que se han presentado los mismos inconvenientes de ruido y vibración.

El Vive Claro Arena, inaugurado oficialmente en agosto de 2025, se posiciona como el recinto de entretenimiento más grande del país, con capacidad para más de 40.000 personas. Su ubicación, entre las calles 26, 53, 68 y 50, en pleno corazón de Bogotá, lo conecta directamente con zonas residenciales como Salitre Greco, cuyos habitantes ahora expresan su preocupación por la continuidad de estos eventos masivos.

