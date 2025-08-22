Green Day en el Vive Claro: cómo llegar y salir en TransMilenio del concierto

Este domingo, 24 de agosto, Bogotá vivirá un hecho histórico con la apertura oficial del Vive Claro, la nueva arena de espectáculos ubicada junto al Parque Simón Bolívar, entre las calles 26, 53, 68 y 50, en pleno corazón de la ciudad.

El plato fuerte de esta inauguración será nada menos que Green Day, la legendaria banda estadounidense de punk rock, que será la primera agrupación en presentarse en este escenario.

Green Day // Foto: AFP

Detalles del concierto de Green Day en Bogotá 2025

Esta será la tercera visita de Green Day a Colombia, luego de sus presentaciones en 2010 y 2017. Ahora, ocho años después, regresan para estrenar la nueva arena de la capital con un show histórico que marca:



30 años del álbum 'Dookie'.

20 años de 'American Idiot', uno de sus discos más icónicos.

Con todas las localidades agotadas y más de 40.000 asistentes esperados, este promete ser uno de los conciertos más recordados en la historia de Bogotá.



¿Dónde se encuentra el Vive Claro y qué esperar del evento?

El Vive Claro, inaugurado en agosto de 2025, es hoy el escenario de entretenimiento más grande del país, con una capacidad superior a 40.000 espectadores.

Ubicación exacta:



Sobre la Avenida El Dorado (calle 26).

Ingresos habilitados por la carrera 50 y la calle 53.

Este proyecto es parte de la apuesta del Distrito, junto a Ocesa y Páramo Presenta, para fortalecer la escena cultural y musical en Colombia.

Vive Claro // Foto: AFP

Cómo llegar al concierto de Green Day en TransMilenio

TransMilenio confirmó que habrá 31 rutas zonales y 15 servicios troncales disponibles para facilitar el acceso al Vive Claro.

Las estaciones más cercanas al lugar del concierto son:



Salitre – El Greco

CAN – British Council

Rutas para llegar a Salitre – El Greco (Vive Claro)

K16

K10

K23

K43

K54

K86

B16

B23

H54

G42

L10

M86

Rutas para llegar a CAN – British Council

K16

K10

K54

K23

K86

B16

L10

B23

M86

H54

Rutas de TransMilenio para llegar al Vive Claro // Foto: TransMilenio

Rutas de TransMilenio para salir del Vive Claro

Al finalizar el concierto, estarán habilitadas 8 rutas especiales para descongestionar la zona:



4 rutas desde la estación Salitre – El Greco.

4 rutas desde la estación CAN – British Council.

Esto permitirá a los asistentes desplazarse hacia diferentes puntos estratégicos de la ciudad.

Rutas de TransMilenio para salir del concierto de Green Day // Foto: TransMilenio

Alternativas de transporte además de TransMilenio

Quienes prefieran llegar en carro particular contarán con alternativas de parqueadero. Según informó la organización del Vive Claro, se podrá reservar cupo con Red Parking, con opciones cercanas al lugar y salidas seguras para evitar congestión.

