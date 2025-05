Regresa Green Day a Colombia: así le fue la última vez que estuvo, ¿lo recuerda?

Lo que era un rumor en redes sociales, finalmente, se hizo realidad: Green Day regresa a Colombia en este 2025. La icónica banda estadounidense se estará presentando en Bogotá para el 24 de agosto en la nueva venue del Vive Claro, ubicado entre la calle 26 y la calle 53 al lado del parque Simón Bolívar.

Pero claramente esta no será la primera vez que estará en el país, sino que pasaron 8 años para volver a verlos cuando más de 20.000 personas también tuvieron la oportunidad de disfrutar de temas icónicos como Revolution Radio', 'Jesus of Suburbia', 'Wake Me Up When September Ends', 'St. Jimmy', 'Basket Case', 'When I Come Around', 'American Idiot', entre otras canciones.

Green Day // Foto: AFP

Así fue la última visita de Green Day en Colombia

Pisaron por primera vez el país por allá en el 2010 y regresaron en 2017, una espera de siete años que en ese momento valió la pena. Fue el 17 de noviembre de eso en el parque Simón Bolívar de Bogotá cuando la icónica banda estuvo en la capital del país con una lista de canciones como desde ‘Bohemian Rhapsody’, de Queen, pasando por ‘Know Your Enemy’, ‘Boulevard Of Broken Dreams’, ‘Waiting’, hasta clásicos como ‘Knowledge’, ‘Basket Case»,»American idiot’, ‘Wake Me Up When September Ends’ o ‘21 Guns’.

“La última vez que Green Day pisó suelo colombiano fue en 2017, dejando una marc imborrable en sus seguidores con un show electrizante que recorrió sus grandes éxitos y reafirmó su conexión con el público latinoamericano. Ahora, tras ocho años de espera, los fans podrán experimentar una presentación cargada de energía, grandes clásicos y una increíble producción, para complementar esta doble celebración”, contaron desde Páramo Presenta. En aquella ocasión, incluso, posaron con la bandera de Colombia mientras seguían interpretando los mejores éxitos de su carrera.

Esto de saber de su concierto en 2025: precios y más

Ahora, en el marco de la conmemoración de los 30 años de ‘Dookie’ y los 20 años de ‘American Idiot’, Green Day regresará a Bogotá el próximo 24 de agosto en el Vive Claro en donde interpretarán los mejores éxitos. La preventa arrancará este 21 de mayo e irá hasta el 23 cuando se abra para el público general.