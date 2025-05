Green Day regresa a Colombia: esto se conoce de su inminente regreso

Para los que quedaron esperando ver su nombre en el cartel del Festival Estéreo Picnic 2025, la vida les ha dado otra oportunidad para verlos en vivo en Colombia. Pues este viernes, 16 de mayo, a través de un video en sus redes sociales, confirmaron su regreso durante el tour por Latinoamérica que llevarán a cabo en este año.

En un corto video, el personaje -logo de la banda, caminaba entre banderas de algunos países sudamericanos, confirmando así esta visita en 2025. Las banderas que destacaron fueron Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay, que serían los países confirmados por parte de la agrupación para visitar en los próximos meses.

Green Day // Foto: AFP

¿Cuándo y dónde será el concierto de Green Day en Colombia?

Por ahora, no han confirmado ni venue ni ciudad que tendrá la visita de esta icónica banda y solo se manejan rumores; eso sí, sería Bogotá el destino en la lista de Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool para tocar sus icónicas canciones. En cuanto al venue, los rumores apuntan al Coliseo MedPlus o el nuevo centro Vive Claro, que también tendrá a Linkin Park. Pero nada ha sido confirmado.

¿Cuándo fue el último concierto de Green Day en Colombia?

Fue en 2017 la última vez que en la ciudad estuvo presente esta banda. Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool se subieron al escenario del parque Simón Bolívar para cantarle a cerca de 14.000 personas en donde escucharon canciones como 'Revolution Radio', 'Jesus of Suburbia', 'Wake Me Up When September Ends', 'St. Jimmy', 'Basket Case', 'When I Come Around', 'American Idiot', entre otras canciones.

El show duró 2 horas y 30 minutos con el recorrido de todas las mejores canciones de esta banda icónica que, finalmente, regresará en este 2025 y todo apunta que será para el segundo semestre de este año.