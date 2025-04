Estos son los shows más destacados del Festival Estéreo Picnic 2025 en Bogotá

Del 27 al 30 de marzo, Bogotá fue epicentro de música gracias al Festival Estéreo Picnic 2025 en el Parque Simón Bolívar, el cual recibió más de 150.000 personas, según cifras oficiales de Páramo Presenta, promotora de este reconocido evento en la ciudad que tuvo presentaciones de artistas nacionales e internacionales.

Pero la duda que queda para muchas personas es cuál, o cuáles fueron los mejores conciertos de una tanda extensa de presentaciones de diversos géneros en los cuatro escenarios que se encontraban distribuidos en todo el parque durante estos cuatro días.

Estos son los mejores shows del Festival Estéreo Picnic 2025

Por día se vivieron más de 8 horas de música en el Simón Bolívar con diversas presentaciones. Por supuesto, cada asistente disfrutó a su gusto, es decir, estuvieron en los escenarios que esperaban ver y dependiendo su afinidad musical. Pero, según algunos, hay cinco que se destacaron de manera especial.

Los 5 mejores conciertos del FEP 2025



Olivia Rodrigo: el fenómeno juvenil femenino hizo historia en su primera visita en Bogotá. Miles de personas llegaron al escenario principal del FEP, que tuvo presencia de menores de edad en la primera vez que se encontraban en el parque. Hasta sus canciones más icónicas salieron a la perfección por el público que estuvo en sintonía con su manera de hacer música; además, al parecer, fue la que más personas recogió para disfrutar de su hora y media en el parque.

La reina @oliviarodrigo esta noche en Un Mundo Distinto.

Justin Timberlake: el cantante estadounidense calló boca en Bogotá, pues muchos tenían bajas expectativas de su presentación y terminó siendo una noche mágica en el segundo día del FEP. En un recorrido de clásicos puso a bailar y hasta a llorar a todos los que llegaron a su escenario.

. @jtimberlake esta noche desde Un Mundo Distinto

Shawn Mendes: el canadiense fue una máquina del tiempo al pasado con sus clásicos que marcaron vidas e infancias. El artista disfrutó del público colombiano y con su icónica guitarra puso a vibrar a todo su público, que además estrenó una pantalla extra del escenario principal.

Momento exacto en el que se cumple un sueño 👏🏽 @ShawnMendes

Justice: el dúo francés de música electrónica con marcadas influencias de Rock & Roll cerró con broche de oro el tercer día del FEP con una presentación llena de emociones. Ni la hora ni la lluvia ni todo el cansancio evitó que las personas disfrutaran el evento y su concierto.

Así se despide JUSTICE después del que para nosotros es fuerte contendiente a ser el mejor show de esta edición y uno de los mejores en años en el #FEP 😱@Festereopicnic_

Tool: la banda estadounidense de rock, formada en Los Ángeles en 1989, le cumplió un sueño a miles de personas que por décadas esperaban por verlos en vivo y terminaron superándose así mismos para hacer historia.

Otras presentaciones destacadas del FEP 2025

De hablar presentaciones destacadas, que de no ser un FEP podrían estar hasta en el primer lugar, sin duda el nombre de Mon Laferte aparecería en esa lista, pues la chilena fue un show de emociones que un performance casi perfecto; lo mismo con Beck, Benson Boone, Teddy Swins, Empire of The Sun, Parcels, Foster The People, Danny Ocean, Astropical y Nathy Peluso, quienes dejaron todo de sí mismos en el escenario sorprendiendo nuevo público y enamorando a otros.

Mon Laferte en el FEP // Foto: AFP

Muchos artistas hicieron su debut en esta edición del festival, que, pese a no ser tan conocidos para muchos, la realidad es que en los últimos meses han tenido un crecimiento gigantesco que los llevó hasta esta edición del evento. Por ejemplo, por la cuota colombiana nombres como Kapo, Ela Taubert, Kei Linch, Los Petitfellas, Nath, Pirlo, Funk Tribu, Canales Nacionales, entre otros. Mientras que en la escena internacional sorprendieron gratamente Tate McRae, Ca7riel y Paco Amoroso, Elena Rose, Alleh & Yorghaki, Arde Bogotá, The Marías y Hermanos Gutiérrez, quienes demostraron que su música llegó para quedarse.