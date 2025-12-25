En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos, según el Kremlin

Putin felicita a Trump por Navidad, pero no hay contactos previstos, según el Kremlin

"El presidente (Putin) ya felicitó a Trump por la Navidad y le envió un telegrama de felicitación", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Por: EFE
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

