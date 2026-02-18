Un total de 41,2 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 8 de marzo

Un total de 41’287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo de 2026, en las que se escogerán senadores, representantes a la Cámara y candidatos presidenciales de las tres consultas interpartidistas; esto de acuerdo con los datos del Censo Electoral establecido por la Registraduría Nacional.

Del total del censo, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Para esta jornada se instalarán 13.746 puestos de votación y se habilitarán 125.259 mesas en Colombia y el exterior.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

En el territorio nacional podrán sufragar 40.036.238 ciudadanos, quienes votarán en 123.314 mesas distribuidas en 13.493 puestos de votación: 6.011 en zona urbana y 7.482 en zona rural.

Los departamentos con mayor número de votantes son:



Bogotá, D. C.: 6’101.479 ciudadanos habilitados, 1.083 puestos y 18.156 mesas.

Antioquia: 5’404.926 ciudadanos, 1.282 puestos y 16.388 mesas.

1.282 puestos y 16.388 mesas. Valle del Cauca: 3’800.777 ciudadanos, 1.152 puestos y 11.571 mesas.

Cundinamarca: 2’288.130 ciudadanos, 684 puestos y 7.106 mesas.

Atlántico: 2’133.135 ciudadanos, 345 puestos y 6.545 mesas.

Para las elecciones de representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1’438.986 personas, quienes podrán votar en 5.042 mesas instaladas en 2.109 puestos de votación en 19 departamentos y 168 municipios.



Votación. Foto: Suministrada

En el exterior, 1’250.846 colombianos están habilitados para votar en 253 puestos ubicados en 67 países. Se instalarán 1.945 mesas el 8 de marzo y 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo. El periodo de votación fuera del país comenzará el 2 de marzo y finalizará el 8 de marzo.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘AVotar’ o en la página web de la Registraduría Nacional, aquí.