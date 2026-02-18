En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / Un total de 41,2 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 8 de marzo

Un total de 41,2 millones de personas están habilitadas para votar en las elecciones del 8 de marzo

El censo electoral establecido para las elecciones del 8 de marzo, de Congreso y consultas interpartidistas, creció en 2'467.183 votantes, un 6,3 % con respecto a las elecciones de 2022.

Publicidad

Publicidad

Publicidad