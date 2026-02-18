Ciclismo ya no es solo un hobby: industria mueve millones en Colombia

Por décadas, Colombia ha tenido tres deportes emblema: el fútbol, el tejo y el ciclismo. Este último ha dejado de verse como un simple plan de fin de semana o como salir a ‘pedalear’ con amigos y familia. Hoy se ha transformado en una industria que mueve cifras millonarias y tiene un alto impacto en la economía nacional.

En 2025, solo el mercado de bicicletas alcanzó una cifra superior a los 208 millones de dólares, con una proyección anual cercana al 6,8 % para los próximos años.

A este panorama se suma el segmento de ropa técnica para ciclismo, que registró un tamaño de 26,98 millones de dólares en 2024. El dato evidencia que la práctica no es improvisada, sino que existe una profesionalización del sector, junto con una cultura deportiva sólida y una demanda sostenida tanto para movilidad como para alto rendimiento.



Empresa colombiana le apuesta al crecimiento del ciclismo

En medio del crecimiento de la industria, una empresa ha sabido capitalizar este auge: Suarez, compañía colombiana de indumentaria que hoy tiene presencia en más de 30 países y distribuidores en 15 mercados.

Suarez equipa la selección colombiana de ciclismo Cortesía Suarez

La empresa, fundada y liderada por Carlos Suárez, inició un proceso de reorganización empresarial que, lejos de responder a una crisis, busca fortalecer su estructura financiera, proteger más de 200 empleos directos y consolidar su expansión internacional.

“La reorganización no es un retroceso; es una oportunidad para fortalecer nuestras bases y proyectarnos con mayor solidez hacia el futuro”, afirmó Suárez.

La marca cerró 2025 con resultados históricos positivos, impulsados por el auge del ciclismo y una gestión financiera rigurosa. Además, exporta a cinco continentes y ha ampliado su presencia en Asia y Europa.



Ciclismo en Colombia: así impacta la cultura y el deporte

El crecimiento del sector no se explica solo en cifras. También existe un componente cultural y deportivo que ha fortalecido la industria. Desde 2003, Suarez es patrocinador de la Federación Colombiana de Ciclismo, lo que le ha permitido vestir a figuras de este deporte en el país, como Egan Bernal, Rigoberto Urán y Mariana Pajón.



El auge responde a varios factores:

Mayor conciencia sobre movilidad sostenible.

Incremento en la práctica deportiva amateur y profesional.

Crecimiento del consumo de implementos especializados.

Más que una tendencia, el ciclismo se consolida como una industria estratégica que genera empleo, impulsa exportaciones y proyecta la manufactura colombiana en escenarios globales. En un país donde la bicicleta forma parte de la identidad deportiva, las cifras confirman que ya no es un simple pasatiempo: es un motor económico en expansión.