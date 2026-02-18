En vivo
Política  / Marelen Castillo presenta tutela contra el CNE después de que revocaran su candidatura al Senado

Marelen Castillo presenta tutela contra el CNE después de que revocaran su candidatura al Senado

El Consejo Nacional Electoral tumbó la aspiración de Marelen Castillo al Senado por doble militancia.

