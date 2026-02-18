Marelen Castillo presenta tutela contra el CNE después de que revocaran su candidatura al Senado

La actual representante a la Cámara Marelen Castillo presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, lo anterior, debido a la decisión de la autoridad electoral que revocó su candidatura al Senado por el Centro Democrático, argumentando que Castillo estaba incurriendo en doble militancia.

En las últimas horas, la defensa de Castillo presentó una tutela contra el CNE; uno de los argumentos principales es que la actual representante no incurrió en doble militancia, pues ella obtuvo su curul ya que fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022.

El argumento de la defensa de Castillo es que esta curul que obtuvo fue personal y no partidista, pues fue otorgada por haber ocupado el segundo lugar en las presidenciales.

Bandera Colombia y CNE. Foto: CNE.

“En efecto, la controversia no se agota en una discrepancia interpretativa sobre el régimen de doble militancia, sino que plantea una afectación directa y sustancial de derechos fundamentales, en la medida en que la autoridad electoral impuso una afiliación política inexistente y, a partir de ella, adoptó medidas que restringen de forma grave el derecho a la participación política, la libertad de afiliación política y las garantías del debido proceso administrativo”, se lee en la tutela.



Castillo además advierte sobre una vulneración a sus derechos políticos y por eso pide la revocatoria de la decisión que la dejó por fuera de la lista.

Marelen Castillo // Foto: AFP

“La acción de tutela se configura como el único mecanismo constitucional eficaz para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, al encontrarse comprometido el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, en su dimensión de derecho a ser elegida. Por ello, la intervención inmediata del juez constitucional resulta necesaria, urgente y proporcionada para restablecer de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados, mientras se surten, si a ello hubiere lugar, los mecanismos judiciales ordinarios correspondientes”, se lee en la tutela.