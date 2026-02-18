La UIS tendrá sede en Arauca: fortalecen alianza académica y científica

La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.

La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.

“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.

¡Ciencia e innovación con valor agregado! 🍫🔬

El gobernador Renson Martínez, junto a la delegación del departamento de Arauca, recorrió los laboratorios, la infraestructura científica y tecnológica y la planta piloto de chocolates del Parque Tecnológico Guatiguará, un ecosistema… pic.twitter.com/26fkr9VU2X — UIS (@UIS) February 17, 2026

Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional.



“Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.

UIS y Gobernación de Arauca consolidan alianza histórica para la construcción de la UIS Saravenahttps://t.co/j3Zeo87ya0 pic.twitter.com/rkPwm8wySi — EGRESADOS UIS (@soyegresadouis) February 18, 2026

La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.

Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.

