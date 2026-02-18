TransMilenio dará pasajes gratis a estas personas: así puede aplicar

En Bogotá ya comenzó a operar un programa que busca aliviar el bolsillo de quienes más lo necesitan. La administración del alcalde Carlos Fernando Galán puso en marcha una estrategia para que población vulnerable pueda viajar sin costo en TransMilenio, cuyo pasaje en 2026 quedó en 3.550 pesos.

La medida, liderada por la Secretaría de Integración Social junto con la Secretaría de Movilidad, reemplaza los antiguos descuentos parciales en la tarifa. Ahora el beneficio es directo: pasajes gratuitos cargados mensualmente en la tarjeta personalizada TuLlave, según el perfil socioeconómico de cada persona.



¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis de TransMilenio?

El Distrito definió los grupos priorizados bajo criterios de focalización vigentes. No se trata de una inscripción abierta para todos, sino de una asignación dirigida a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Entre los beneficiarios están:



Personas en situación de pobreza extrema y moderada.

Personas mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

Sube el pasaje de TransMilenio en el 2026 Fotos: IA y Blu Radio

Desde febrero, el programa amplió su cobertura e incluyó también a:



Personas mayores vinculadas a la Comunidad del Cuidado.

Exhabitantes de calle que estén en procesos de resocialización a través del servicio de Hospedaje Social.

Personas que viven en pagadiarios, una población con alta vulnerabilidad económica y residencial.

Según explicó la entidad distrital, la asignación mensual depende de la caracterización social de cada caso. La recomendación es consultar en el portal oficial de la Secretaría de Integración Social si se cumplen los requisitos.



Así puede activar los pasajes gratis en la tarjeta TuLlave personalizada

Para acceder al beneficio no basta con estar focalizado: es indispensable contar con la tarjeta TuLlave personalizada. Allí se cargan los pasajes gratuitos cada mes y deben activarse de manera manual.



El proceso se puede hacer en estaciones o en puntos automáticos del sistema, siguiendo estos pasos:



Insertar la tarjeta TuLlave personalizada.

Seleccionar “Transacciones virtuales”.

Elegir “Solicitar Subsidio/Convenio”.

Confirmar los pasajes asignados.

Finalizar el proceso.

El Distrito insiste en que los pasajes deben activarse mensualmente para no perder el beneficio. Con esta estrategia, la ciudad apuesta por garantizar movilidad a quienes necesitan desplazarse para acceder a servicios de salud, formación o empleo, sin que el costo del transporte se convierta en una barrera adicional.

