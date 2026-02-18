Café, tomate y plátano disparan el costo de la canasta familiar al inicio de 2026

El inicio de 2026 estuvo marcado por un aumento significativo en los precios de productos esenciales de la canasta familiar, con incrementos destacados en alimentos de consumo diario como el café, el tomate y el plátano verde, según un reciente estudio de Emporia Consultores y Asociados.

El Panel de Precios de la Canasta Familiar correspondiente a enero de 2026 reveló que el costo promedio de la canasta básica en Colombia aumentó 7,1 % anual, al pasar de 141.182 pesos en enero de 2025 a 151.188 pesos en el mismo mes de 2026. Este incremento refleja una mayor presión sobre el gasto de los hogares, impulsada principalmente por el encarecimiento de alimentos procesados, proteínas y productos agrícolas.

Los productos que más subieron de precio

El informe destaca que los mayores incrementos en el último mes se concentraron en alimentos básicos y productos de alto consumo. El café registró el mayor aumento, con un alza del 33 %, seguido del tomate con 27 % y el plátano verde con 19 %.

También se evidenciaron incrementos en otros productos esenciales como el queso campesino (17 %), el atún en agua (16 %), la salchicha (14 %) y el fríjol (13 %). En el grupo de aseo, el detergente en polvo subió 8% y el jabón en barra aumentó 6%.



Estos aumentos explican una parte importante del encarecimiento del costo de vida, ya que se trata de bienes de consumo frecuente en los hogares colombianos, especialmente en los estratos medios y bajos, donde los alimentos representan una mayor proporción del gasto mensual.

El estudio también identificó algunos productos que ayudaron a contener el impacto inflacionario. Entre ellos, la pechuga de pollo, que registró una caída del 10 %, el arroz disminuyó 7 % y el jabón de loza bajó 9 %. Otros bienes, como la sal, mostraron una variación mínima del 0,4 %, mientras que el aceite vegetal no presentó cambios en su precio.

Un panorama de presión en las ciudades

Aunque el informe se centró en la variación nacional, también evidenció diferencias regionales en el comportamiento del gasto. Ciudades como Bucaramanga y Medellín registraron los mayores incrementos anuales en el costo de la canasta, con variaciones del 9,2 %, seguidas por Bogotá con 8,4 %. En contraste, Villavicencio mostró el menor aumento, con 3,2%.

En términos de precios absolutos, Bogotá se ubicó como la ciudad más costosa en enero de 2026, seguida de Pasto y Bucaramanga, mientras que Barranquilla y Villavicencio se mantuvieron como las más económicas del país.

El encarecimiento de productos como el café, el tomate y el plátano tiene un impacto directo en el presupuesto de las familias colombianas, ya que estos alimentos hacen parte del consumo cotidiano. Para los hogares de menores ingresos, donde el gasto en alimentos representa una proporción significativa del ingreso mensual, estos aumentos pueden traducirse en una mayor presión sobre la capacidad de compra.