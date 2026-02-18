Capturan en Medellín a hombre que habría abusado de su cuñada de 12 años

Capturaron al hombre señalado de abusar sexualmente, en al menos tres oportunidades, de su cuñada de 12 años en una vivienda del centro oriente de Medellín. Van 12 capturas por delitos sexuales durante 2026 en la ciudad.

Denuncias, así como acciones de control y vigilancia, siguen permitiendo a las autoridades en la capital antioqueña avanzar en casos de judicialización por presuntos delitos sexuales contra menores de edad.

Uno de los procedimientos más recientes se registró en el barrio Santa Cruz, nororiente de la ciudad, donde la policía capturó en plena vía pública a un hombre de 33 años de edad señalado de abusar sexualmente en al menos cuatro ocasiones desde 2024 de su cuñada de tan solo 12 años de edad.

El general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, detalló que los hechos ocurrieron en la vivienda en la que residían los implicados en el barrio Villa Hermosa.



Las conductas delictivas se habrían registrado cuando el señalado victimario quedaba a cargo de la adolescente.

"Residía ahí con una tía, residía con familiares, aprovecha este delincuente la confianza ya que la cuidaba cuando la esposa se iba a laborar, en ese momento aprovecha, comete esta conducta delictiva de actos sexuales abusivos", manifestó Bello.

El capturado deberá responder por el delito de Actos Sexuales con Menor de 14 Años Agravado por lo que podría afrontar una condena de hasta 13 de prisión. Según la Policía, durante los corrido de 2026 han sido capturadas en la capital antioqueña 12 personas por este tipo de acciones.