Oficina de sicarios desmantelada en Medellín cobraba hasta 500.000 dólares por homicidio

Hace un par de días en Medellín fueron capturadas nueve personas que hacía parte de lo que se ha denominado como una 'oficina premium' que ejecutaba asesinatos, en especial contra ciudadanos extranjeros en la capital de Antioquia y los municipios vecinos del Valle de Aburrá. Ahora tras varios días se entregaron nuevos detalles del inmenso alcance que tenían estos delincuentes.

Según explicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, este grupo delincuencial cobraba sumas exorbitantes de dinero para asesinar a colombianos y extranjeros. Incluso, aseguró que estas personas trabajaban directamente y delinquían bajo el mando de la antes conocida como La Oficina de Envigado.

"Nueve criminales dedicados a una oficina de sicariato para extranjeros especialmente, en los que llegaban a cobrar inclusive hasta 500.000 dólares por asesinato. Esto no era un grupo por ahí aislado, esto es un grupo que trabajaba directamente y hacía asesinatos premium para La Oficina", indicó Gutiérrez.

El mandatario local aseguró que las investigaciones han arrojado que la 'oficina premium' tenía nexos internacionales al encontrarse, por ejemplo, que las líneas de los teléfonos celulares incautados eran internacionales, incluso, con documentos que los relacionan con los Estados Unidos.



Gutierrez insistió que las pesquisas han permitido establecer que los delincuentes capturados también habrían cometido delitos en el exterior con flujos migratorios a países como República Dominicana, México o Chile.

"Aquí es importante ver cómo algunos de los homicidios que han tenido lugar en Medellín pueden haber sido estas personas los determinadores de ellos, homicidios, por ejemplo, de personas de ciudadanos y un ciudadano mexicano y un ciudadano de Albania y un ciudadano de Canadá y un ciudadano colomboestadounidense", explicó el mandatario.

Hay que mencionar que algo que llamó la atención es que los sicarios utilizaban la brujería, ya que se encontró un espacio con un altar y, según información preliminar, los cabecillas buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia mediante este tipo de rituales.