Kevin Arley
Hemofilia
Reforma pensional
Salario mínimo

Oficina de sicarios desmantelada en Medellín cobraba hasta 500.000 dólares por homicidio

Oficina de sicarios desmantelada en Medellín cobraba hasta 500.000 dólares por homicidio

Autoridades aseguraron que los delincuentes trabajaban de manera directa con La Oficina.

