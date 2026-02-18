Retiran mantequilla de maní del mercado tras reporte de fragmentos de plástico

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria y ordenó el retiro de varios lotes de mantequilla de maní tras detectar la posible presencia de fragmentos de plástico azul en algunos productos.

La decisión se tomó como medida preventiva luego de que se identificara material extraño durante controles de calidad en el proceso de producción, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.

Los productos afectados fueron comercializados en distintos puntos de venta, incluyendo supermercados, bodegas y restaurantes en estados como Nueva York y Nueva Jersey, además de otras regiones del país. En total, los artículos fueron distribuidos en cerca de 40 estados, lo que amplió el alcance de la alerta y obligó a una rápida reacción de fabricantes, distribuidores y autoridades sanitarias.



¿Cuáles son las mantequillas de maní contaminadas?

Las presentaciones involucradas corresponden principalmente a porciones individuales, utilizadas frecuentemente en establecimientos de alimentos y servicios. Entre los productos incluidos en el retiro se encuentran:



Mantequilla de maní cremosa en presentación de 0.75 onzas distribuida por US Foods

Mantequilla de maní de 0.5 onzas y mantequilla fresca de 0.75 onzas distribuida por Dyma Brands, Inc.

Mantequilla de maní cremosa con receta especial de 0.75 onzas distribuida por Sysco Corporation

Presentaciones combinadas de mantequilla de maní con mermelada en empaques individuales

Estos productos eran ampliamente utilizados en el sector gastronómico y también vendidos directamente al público.

Hallazgo de fragmentos de plástico activó el retiro

La empresa Ventura Foods LLC fue la encargada de iniciar el retiro voluntario luego de identificar fragmentos de plástico azul en uno de los filtros utilizados durante el proceso de fabricación. Este hallazgo encendió las alarmas internas y activó los protocolos de seguridad alimentaria establecidos.



De acuerdo con declaraciones entregadas a la revista 'People', un portavoz de la compañía explicó que la decisión se tomó de forma preventiva para proteger a los consumidores y evitar posibles incidentes.

La empresa también indicó que, desde el momento en que se detectó el problema, se notificó a clientes, distribuidores y minoristas para que suspendieran la venta y revisaran sus inventarios. Asimismo, se solicitó retirar inmediatamente cualquier producto potencialmente afectado.



Recomendaciones de la FDA a consumidores y distribuidores

La FDA recomendó a los consumidores no ingerir los productos incluidos en el retiro y verificar si poseen alguno de los lotes afectados. En caso de tenerlos, la autoridad sanitaria aconseja devolverlos al punto de compra o desecharlos de forma segura.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:



No consumir los productos identificados en la alerta

Revisar etiquetas y presentaciones individuales

Suspender el uso inmediato si se sospecha que pertenece a los lotes retirados

Contactar al establecimiento donde fue adquirido

Hasta el momento, no se han confirmado casos de personas lesionadas relacionados con este incidente. Sin embargo, la presencia de fragmentos de plástico puede representar un riesgo físico, incluyendo posibles lesiones en la boca o el sistema digestivo.

El retiro de estos productos forma parte de los mecanismos de vigilancia implementados para proteger la salud pública. Las autoridades sanitarias mantienen estrictos controles y coordinan con fabricantes para detectar y retirar rápidamente cualquier producto que pueda representar un riesgo.