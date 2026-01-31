En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / UIS reconstruyó importante vía en Bucaramanga: estudiantes beneficiados

UIS reconstruyó importante vía en Bucaramanga: estudiantes beneficiados

La Universidad Industrial de Santander habilitó un nuevo acceso vial en su sede principal de Bucaramanga, mejorando la movilidad y seguridad para estudiantes, docentes y residentes de cinco barrios aledaños, en el marco de la recuperación de la malla vial del campus.

