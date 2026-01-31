UIS reconstruyó importante vía en Bucaramanga: estudiantes beneficiados

La Universidad Industrial de Santander (UIS) inauguró un nuevo acceso vial en los alrededores de su sede principal, en un esfuerzo por mejorar la movilidad y la seguridad de estudiantes, docentes y residentes de cinco barrios del sector.

La intervención, que hace parte del proyecto de recuperación de la malla vial del campus, abarcó 485 metros cuadrados en la intersección de la carrera 25 con calle Sexta, un punto estratégico para el tránsito interno y externo del campus universitario.

La universidad explicó que esta obra no solo busca facilitar el flujo vehicular y peatonal, sino también disminuir la congestión en las vías aledañas y garantizar rutas más seguras para quienes transitan diariamente por el sector.

Se prevé que en los próximos meses se extiendan los trabajos de recuperación de la malla vial, impactando a cientos de estudiantes y consolidando la zona como un entorno más accesible y conectado.



Con estas acciones, la UIS demuestra su compromiso con la comunidad, integrando infraestructura y desarrollo urbano para mejorar la calidad de vida en los barrios circundantes y fortalecer la experiencia académica de quienes hacen parte del campus.