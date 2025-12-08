Nueva estrategia de Trump impulsará restablecimiento de relaciones con Rusia, dice Kremlin

La nueva estrategia de política exterior y de seguridad nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, publicada el pasado jueves, podría impulsar el restablecimiento de las relaciones con Rusia, afirmó hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al celebrar este cambio de rumbo de la Casa Blanca.

"Comprendemos que si son eliminados los factores irritantes que tenemos ahora en el plano bilateral, ante nosotros podría abrirse la perspectiva de restauración de nuestras relaciones, de sacarlas de esta crisis bastante profunda", afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria.

Entre los factores irritantes citados por el portavoz de la Presidencia rusa están las restricciones al personal diplomático y el congelamiento de cuentas diplomáticas, la confiscación de inmuebles de la Embajada rusa en EE.UU., el cese de las comunicaciones aéreas y la reducción de visados, entre muchos otros.

Peskov insistió en su valoración positiva hecha la víspera en la televisión pública rusa, al señalar que "los detalles novedosos que vemos el nuevo concepto, nos impresionan positivamente".



Presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: AFP

"Ahí se habla de la necesidad del diálogo y del establecimiento de relaciones buenas y constructivas. Esto es algo que no nos puede dejar de impresionar positivamente, y se corresponde absolutamente con nuestro enfoque", recalcó.

Sin embargo, no se aventuró a pronosticar cómo cambiaría esta situación con futuras administraciones estadounidenses.

En su estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, Trump advirtió sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y prometió consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

El documento de 33 páginas fue descrito por Trump como una "hoja de ruta" para garantizar la supremacía estadounidense y busca poner al país norteamericano en el centro de los esfuerzos por lograr la paz y estabilidad mundiales.