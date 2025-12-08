Nacional se juega la clasificación vs. América: así le ha ido en Cali por cuadrangulares

Con el objetivo de lograr una victoria que, acompañada por una victoria del DIM le permita jugar la final por la estrella de fin de año, Atlético Nacional visitará este lunes, desde las 5:15 de la tarde y por la última fecha de los cuadrangulares semifinales, a un América de Cali que será juez en el Pascual Guerrero, un escenario donde el equipo verdolaga no tiene los mejores números.



Los números de Atlético Nacional en el Pascual Guerrero

Y es que el historial general por torneos cortos, es decir desde el 2002, señala que Atlético Nacional ha disputado 35 partidos en el Pascual, obteniendo, de momento, un saldo de 9 victorias, 10 empates y 16 derrotas, lo que se traduce en un rendimiento del 35 % en el máximo escenario de los caleños, donde además los antioqueños han convertido 42 goles y recibido 54.

Reduciendo esos enfrentamientos a los disputados únicamente por cuadrangulares, como sucederá precisamente este lunes, hay que decir que son 7 los juegos disputados en el Pascual, con un saldo un totalmente equilibrado: 3 victorias para Nacional, un juego empatado y 3 triunfos para los equipos de Cali (2 del América, rival de este lunes), con 7 goles convertidos para Nacional (solo dejó de anotar en un partido) y 7 para los equipos del Valle.

Buen presente ante el América de Cali

Por otra parte, el historial más reciente ante el América de Cali señala que el equipo verde, dirigido hoy por Diego Arias, suma 4 partidos sin perder por liga (3 victorias y 1 empate) y que su última derrota ante los 'diablos rojos' se dio el 28 de enero de 2024, cuando cayeron 4-1 precisamente en el Pascual, por la fecha 2 del apertura del año pasado.



¿Qué necesita Atlético Nacional para jugar la final de la Liga Betplay?

Finalmente, hay que recordar que, para que el verde sea el otro finalista -donde ya espera rival el Deportes Tolima- tendrá que ganar su compromiso este lunes en Cali y esperar que Independiente Medellín, con la necesidad de un triunfo para asegurar cupo en Copa Libertadores, derrote al Junior de Barranquilla, que llega a esta última jornada con la primera opción de ser el finalista del cuadrangular A de la Liga Betplay.