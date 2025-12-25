Rusia critica acciones de EE.UU. sobre Venezuela y dice que situación es un “caos legal”

La escalada de tensiones en torno a Venezuela volvió a generar reacciones en el escenario internacional, esta vez desde Moscú. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia expresó un fuerte rechazo a las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos contra Caracas y reclamó respeto por el derecho internacional, especialmente en lo relacionado con la navegación marítima.

Según la funcionaria, las acciones impulsadas por Washington en el Caribe representan una situación preocupante que amenaza la estabilidad regional. Zajárova calificó los acontecimientos recientes como un “desorden jurídico” que revive prácticas que, a su juicio, pertenecen al pasado. Entre ellas mencionó la incautación de bienes, la interferencia en actividades marítimas y métodos que comparó con actos de piratería y bandidaje, los cuales, afirmó, vulneran principios básicos del derecho internacional. Las declaraciones rusas se producen luego de que el Gobierno estadounidense reforzara su política de presión contra Venezuela.

La semana anterior, el presidente Donald Trump ordenó un bloqueo total a los buques petroleros sancionados que ingresan o salen del país sudamericano, con el objetivo de afectar su principal fuente de ingresos. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro respondió señalando que estas medidas constituyen una amenaza directa tanto al orden jurídico internacional como a la seguridad global. En los últimos días, Washington fue aún más lejos al advertir sobre la imposición de sanciones adicionales “al máximo”, intensificando una estrategia que busca aislar económicamente al gobierno venezolano. Frente a este escenario, la diplomacia rusa insistió en la necesidad de reducir la tensión y promover un clima de previsibilidad.

Moscú afirmó que apuesta por el diálogo y exhortó a Estados Unidos a actuar con pragmatismo y racionalidad, siempre dentro del marco de las normas internacionales vigentes. La fricción entre Estados Unidos y Venezuela se ha incrementado desde septiembre, cuando fuerzas militares estadounidenses realizaron operaciones contra embarcaciones que, según Washington, estarían vinculadas al tráfico de drogas. Sin embargo, el Gobierno venezolano ha rechazado estas acusaciones y sostiene que no se han presentado pruebas que respalden tales señalamientos. Para Caracas, estas acciones encubren un intento de forzar un cambio político en el país. Mientras tanto, el respaldo de Rusia a Venezuela quedó nuevamente en evidencia a través de un mensaje enviado por el presidente Vladimir Putin a su homólogo Nicolás Maduro, con motivo de las celebraciones de fin de año.



El contenido fue difundido por el canciller venezolano, Yván Gil, quien destacó el tono solidario del mensaje. Putin subrayó que el último año fue positivo para la relación bilateral, especialmente tras la firma del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre ambos países. En el mensaje, el mandatario ruso afirmó que Venezuela atraviesa una presión externa “sin precedentes” y reiteró el apoyo constante de Moscú al pueblo venezolano.

El jefe del Kremlin también manifestó la disposición de Rusia a continuar trabajando de manera conjunta con Venezuela en temas clave de la agenda internacional y bilateral. En un contexto de creciente confrontación geopolítica, estas declaraciones refuerzan el alineamiento entre ambos países y anticipan que el tema venezolano seguirá siendo un punto de fricción en la política global.