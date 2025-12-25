En vivo
Mundo  / Rusia critica acciones de EE.UU. sobre Venezuela y dice que situación es un "caos legal"

Rusia critica acciones de EE.UU. sobre Venezuela y dice que situación es un “caos legal”

La postura fue expuesta por la portavoz de la cancillería rusa, María Zajárova, durante una comparecencia ante la prensa.

