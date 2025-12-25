Investigan muerte de mexicana en alojamiento de renta corta en El Carmen de Viboral, Antioquia

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer que fue hallada sin vida en un establecimiento de alojamiento o renta corta, ubicado en el barrio Centro del municipio de El Carmen de Viboral, en el oriente del departamento de Antioquia.

Según el reporte preliminar, el hecho fue conocido luego de una llamada a la Policía Nacional en la que se alertó sobre la presencia de una persona de sexo femenino sin vida al interior del lugar.

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a una pareja conformada por un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana, quienes provenían de Cancún.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades en el lugar de los hechos, el hombre manifestó que la mujer se encontraba en el jacuzzi mientras él estaba en el baño. Al salir, indicó haberla encontrado sin signos vitales.



"Al parecer, se encontraron sustancias estupe facientes en el lugar de los hechos. No presenta signos de violencia, sin embargo, se están adelantando, pues, las actuaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas reales de la muerte", confirmó al respecto el coronel Luis Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia.

Si bien el reporte preliminar de los uniformados que acudieron al sitio indica que durante la inspección del establecimiento fueron halladas sustancias estupefacientes, según las autoridades, las realizar la inspección técnica del cuerpo de la mujer este no presentaba signos visibles de violencia, aspecto que es tenido en cuenta dentro del proceso investigativo que se adelanta.