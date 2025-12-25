Más de 30 años de prisión para mujer por crimen de un ciudadano extranjero en Medellín

Tras un año de lo sucedido, ya se conocen decisión de la justicia colombiana por al crimen de un hombre de nacionalidad ecuatoriana en la capital antioqueña.

Los hechos ocurrieron entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de diciembre de 2024, cuando un ciudadano ecuatoriano contactó a la mujer a través de una red social y se citaron en un establecimiento comercial del sector de La 70, un emblemático sector de Medellín por estar cerca al estadio Atanasio Girardot.

Ante lo sucedido, recientemente un juez de conocimiento condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo a 33 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio agravado tras la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que además, contó con el respaldo de la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín.

Según el reporte entregado por la policía judicial , el hombre salió del establecimiento en aparente estado de embriaguez acompañado de la hoy sentenciada y de otra pareja hacia un hotel. Horas después el cuerpo del ecuatoriano fue encontrado en una de las habitaciones del hotel, con varios golpes y signos de estrangulamiento.



La Fiscalía demostró además que a la víctima le fueron hurtadas varias tarjetas de crédito, con las cuales se realizaron compras por una cuantía superior a los 12 millones de pesos. Por ese hurto, la mujer capturada, ya había sido sentenciada mediante preacuerdo, a una pena de 22 meses y 12 días de prisión.