Más de 30 años de prisión para mujer por crimen de un ciudadano extranjero en Medellín

Más de 30 años de prisión para mujer por crimen de un ciudadano extranjero en Medellín

El caso se registró en diciembre del año anterior, cuando la víctima de 37 años fue hallada con signos de estrangulamiento en un hotel de la capital antioqueña.

