Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Tres menores en UCI tras incendio causado por un volador en Medellín durante la Navidad

Tres menores en UCI tras incendio causado por un volador en Medellín durante la Navidad

Dos adultos tienen lesiones. El alcalde Federico Gutiérrez lamentó que este es el cuarto incendio registrado en el mes de diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha en la ciudad.

278395_Foto referencia incendio forestal- Alcaldía Sabana de Torres
Momento del trabajo conjunto entre bomberos de Envigado, Medellín, Sabaneta e Itagüí.
Foto vía Alcaldía de Envigado
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 25 de dic, 2025

