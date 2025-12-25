Tres menores en UCI tras incendio causado por un volador en Medellín durante la Navidad

En la madrugada de este miércoles 25 de diciembre se registró un incendio domiciliario en el sector de Granizal, en el Nororiente de Medellín, que dejó cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad que permanecen en estado crítico.

De acuerdo con el alcalde Federico Gutiérrez, la emergencia fue reportada a la línea 123 a las 2:49 de la mañana y, de momento, sobre las causas se conoce que la conflagración habría sido ocasionada por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la carrera 38 con calle 104.

Como resultado del incidente, tres niños de 6, 8 y 11 años fueron trasladados a centros hospitalarios, donde permanecen en la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a la prolongada exposición al humo.

En el mismo hecho resultaron lesionados dos adultos, de los cuales se conoció que la mujer ya fue dada de alta, mientras que el hombre continúa bajo atención médica en el servicio de urgencias de un centro asistencial local.



Dos tripulaciones de Bomberos Medellín, en articulación con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), atendieron la situación y, por lo pronto, un equipo técnico evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, mientras que el equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y atención a las personas afectadas, según recalcó el mandatario.

Según informó el mandatario local, este es el cuarto incendio registrado en diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha. Ante lo ocurrido, pidió que de manera urgente haya la conciencia y autocuidado, señalando que el uso irresponsable de pólvora pone en riesgo la vida, especialmente la de niños y niñas.