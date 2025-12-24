En vivo
Navidad llegará para 1.000 familias de Medellín: alianza público privada les entregará mercados

Navidad llegará para 1.000 familias de Medellín: alianza público privada les entregará mercados

La Alianza Medellín Cero Hambre informó que su primer piloto beneficia a hogares vulnerables de la ciudad, con la entrega de mercados durante esta temporada decembrina.

