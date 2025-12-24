Navidad llegará para 1.000 familias de Medellín: alianza público privada les entregará mercados

Más de 1.000 familias de Medellín recibirán mercados durante la temporada de Navidad, según informó la Alianza Medellín Cero Hambre, al presentar su primer piloto de atención a la inseguridad alimentaria en la ciudad.

La iniciativa busca apoyar a hogares en situación de vulnerabilidad en una época del año en la que aumentan las dificultades económicas para muchas familias.

De acuerdo con esta alianza, la entrega de mercados une esfuerzos del sector público, empresas privadas y ciudadanía, con el fin de garantizar el acceso a alimentos básicos durante las fiestas decembrinas.

Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia, señaló que el trabajo conjunto permitirá ampliar el alcance de las ayudas y fortalecer redes de solidaridad en distintos sectores de la ciudad, clave para llegar a más hogares.



"Cuando trabajamos juntos, logramos transformar realidades concretas, especialmente de quienes hoy necesitan apoyo para alimentarse”, afirmó.

Mary Mejía, vocera de las Madrinas de la Alianza Medellín Cero Hambre, un movimiento ciudadano conformado por más de 200 mujeres líderes de la capital antioqueña, resaltó el impacto de esta articulación.

“Es profundamente emocionante ver cómo ciudadanos y empresas se unen desde el corazón para cambiar la vida de las familias”, expresó.

Por lo pronto, Cero Hambre informó que esta iniciativa busca mitigar la inseguridad alimentaria severa y moderada que afecta a cerca de 221.000 hogares en el Distrito, bus al que ya se montaron las marcas de Grupo Nutresa, la cadena Super Mú y sus clientes, para la entrega de los mercados solidarios.



Participación ciudadana

Las personas interesadas pueden acercarse a los puntos habilitados para adquirir mercados solidarios, los cuales serán recolectados y entregados a las familias beneficiarias. Cada donación incluye un mensaje solidario que acompaña el mercado durante su entrega.