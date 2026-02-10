David Luna: "Hay que desbogotanizar Colombia; alcaldes vienen a mendigar los proyectos"

En entrevista con Recap Blu, el precandidato presidencial David Luna lanzó una frase contundentes: “Hay que desbogotanizar a Colombia”. Con esa idea, el dirigente cuestionó el centralismo del país y aseguró que, como exministro de las TIC, fue testigo de cómo los alcaldes deben viajar a la capital “a mendigar los proyectos”, en lugar de contar con autonomía real y recursos efectivos en las regiones.

Luna sostuvo que Colombia necesita profundizar la descentralización y fortalecer la responsabilidad política y presupuestal en los territorios, especialmente en zonas históricamente olvidadas como el Pacífico. Propuso que su eventual fórmula vicepresidencial tenga un papel activo en resolver problemas estructurales como agua potable y alcantarillado en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño.

“La plata está, lo que falta es voluntad y ejecución”, afirmó el precandidato que integra la Gran Consulta por Colombia.

¿Votaría por Iván Cepeda?

En materia de gobernabilidad, el precandidato se mostró dispuesto a dialogar con la oposición, aunque dejó claro que no votaría por candidatos del Pacto Histórico y, por su puesto, eso incluye a Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quinero.



“Yo no cancelo, yo convoco”, señaló, al insistir en que gobernaría para todos los colombianos y no solo para quienes voten por él. Defendió la necesidad de construir acuerdos, incluso entre sectores ideológicamente opuestos.

David Luna Foto: Blu Radio

Críticas al Gobierno Petro

Al evaluar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Luna le dio una calificación de 3 sobre 10. Aunque reconoció algunos avances, como el aumento del subsidio a adultos mayores y el trabajo técnico de funcionarios como Jorge Iván González en Planeación, criticó los escándalos de corrupción y lo que calificó como promesas incumplidas. También aseguró que retomaría la presencia activa del Ejecutivo en las regiones, con ministros y vicepresidente trabajando directamente en territorio.

En seguridad, fue enfático en rechazar la paz total y calificó al ELN como una organización criminal dedicada al narcotráfico. Propuso una ofensiva frontal contra estructuras ilegales, modificar la ley para que menores desde los 15 años respondan penalmente y concentrar esfuerzos en los 15 municipios donde se ubica la mitad de los cultivos de coca del país.

Por último, de cara a la consulta del 8 de marzo, Luna insistió en que su apuesta es representar una alternativa de “sensatez y mesura”, con una política menos centralista y más conectada con las regiones, así como un discurso alejado de los insultos y basado en argumentos.