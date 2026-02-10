David Luna: "Hay que desbogotanizar Colombia; alcaldes vienen a mendigar los proyectos"

Publicidad
En entrevista con Recap Blu, el precandidato presidencial David Luna lanzó una frase contundentes: “Hay que desbogotanizar a Colombia”. Con esa idea, el dirigente cuestionó el centralismo del país y aseguró que, como exministro de las TIC, fue testigo de cómo los alcaldes deben viajar a la capital “a mendigar los proyectos”, en lugar de contar con autonomía real y recursos efectivos en las regiones.
Luna sostuvo que Colombia necesita profundizar la descentralización y fortalecer la responsabilidad política y presupuestal en los territorios, especialmente en zonas históricamente olvidadas como el Pacífico. Propuso que su eventual fórmula vicepresidencial tenga un papel activo en resolver problemas estructurales como agua potable y alcantarillado en departamentos como Chocó, Cauca y Nariño.
“La plata está, lo que falta es voluntad y ejecución”, afirmó el precandidato que integra la Gran Consulta por Colombia.
En materia de gobernabilidad, el precandidato se mostró dispuesto a dialogar con la oposición, aunque dejó claro que no votaría por candidatos del Pacto Histórico y, por su puesto, eso incluye a Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quinero.
“Yo no cancelo, yo convoco”, señaló, al insistir en que gobernaría para todos los colombianos y no solo para quienes voten por él. Defendió la necesidad de construir acuerdos, incluso entre sectores ideológicamente opuestos.
Al evaluar el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Luna le dio una calificación de 3 sobre 10. Aunque reconoció algunos avances, como el aumento del subsidio a adultos mayores y el trabajo técnico de funcionarios como Jorge Iván González en Planeación, criticó los escándalos de corrupción y lo que calificó como promesas incumplidas. También aseguró que retomaría la presencia activa del Ejecutivo en las regiones, con ministros y vicepresidente trabajando directamente en territorio.
En seguridad, fue enfático en rechazar la paz total y calificó al ELN como una organización criminal dedicada al narcotráfico. Propuso una ofensiva frontal contra estructuras ilegales, modificar la ley para que menores desde los 15 años respondan penalmente y concentrar esfuerzos en los 15 municipios donde se ubica la mitad de los cultivos de coca del país.
Por último, de cara a la consulta del 8 de marzo, Luna insistió en que su apuesta es representar una alternativa de “sensatez y mesura”, con una política menos centralista y más conectada con las regiones, así como un discurso alejado de los insultos y basado en argumentos.