Desde el Gobierno se promueven montajes informativos para desprestigiar a la oposición: David Luna

El candidato a la Presidencia, David Luna, hizo una denuncia en las últimas horas, según la cual desde el Gobierno se estarían promoviendo montajes para difamar a dirigentes de la oposición, utilizando portales que se financiarían con recursos públicos.

Luna se refirió a un debate que citó en el Senado, en junio de 2024, al hoy prófugo exdirector de la DNI, Carlos Ramón González. En ese debate se habló sobre supuestas interceptaciones ilegales contra opositores y periodistas.

“El funcionario negó los hechos en el Congreso. Sin embargo, meses después —incluso a partir de una denuncia del propio ministro de Justicia de este gobierno— quedó probado que lo que denuncié era cierto. Hoy, ese exdirector enfrenta procesos judiciales y se encuentra fuera del país”, dijo Luna.

Yo siempre doy la cara y hoy desmiento, CON PRUEBAS, la supuesta “investigación” de un portal digital que intenta vincularme con el narcotráfico.



Hace un año, agentes de inteligencia me informaron que desde este gobierno se estaba preparando un tenebroso montaje para… pic.twitter.com/GxQiochbcj — David Luna (@lunadavid) February 1, 2026

Después de ese debate, en febrero de 2025, le advirtieron que algunos funcionarios estarían tratando de vincularlo, falsamente, con actividades relacionadas con el narcotráfico, y justamente hace unas semanas apareció en la revista Raya una publicación sobre el tema.



“Estos señalamientos no provienen de un medio independiente, sino de portales digitales que, según denuncias, reciben recursos del sistema de medios públicos, con pagos mensuales cercanos a los 70 millones de pesos. Recursos públicos que, aseguró, estarían siendo utilizados para fabricar falsos positivos informativos y atacar políticamente a la oposición”, dijo Luna.

Además, el exsenador y candidato explicó que en febrero de 2025 envió oficios a la Fiscalía y a la Procuraduría solicitando que se verificara si existía alguna actuación en su contra.

“Nunca se abrió investigación en mi contra porque no existió prueba, indicio ni duda razonable sobre mi conducta. Jamás he tenido relación alguna con la persona mencionada. No me voy a distraer ni a intimidar. Con más fuerza seguiré haciendo oposición y campaña, porque este país no puede aceptar que el aparato del Estado se use para atacar a quienes piensan distinto”, agregó Luna.