Gobierno radica ley para repartir tareas con alcaldes y gobernadores

El Congreso está a punto de irse de vacaciones, pero ya recibió uno de los chicharrones más importantes que va a tener que resolver; la propuesta del Gobierno sobre la ley de competencias, lo que en español significa la propuesta para repartirse las tareas entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías.

Esto suena técnico, pero es muy importante, acuérdense que hace unos meses se aprobó una reforma a la Constitución que obliga al Gobierno nacional a darle cada vez más dinero a las regiones a través del Sistema General de Participaciones, pero el dinero no llegará solo; detrás del dinero tienen que ir nuevas tareas que pueden estar en áreas como la salud, la educación, el saneamiento básico, entre otros aspectos.

El proyecto de ley que llega al Congreso indica que el Gobierno puede decirle a una alcaldía o gobernación que está lista para asumir ciertas tareas. Solo cuando se reciben las nuevas tareas se recibe también la platica para cumplir con ellas.

Aunque el Ministerio de Hacienda dice que el balón está ahora en la cancha de los congresistas, la verdad es que incluyó una letra pequeñita en el comunicado, advierte que va a retener la facultad de darle o no darle aval fiscal a lo que aprueben los congresistas.