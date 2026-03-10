En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de importantes novelas

Muere a los 87 años el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de importantes novelas

"A sus lectores, a sus parientes, mi más sentido pésame. Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna", afirmó Alvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad