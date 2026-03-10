Chontico Día, resultado del último sorteo del chance hoy, martes 10 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los apostadores del Valle del Cauca y diferentes regiones de Colombia. Su popularidad se debe, en gran parte, a la variedad de modalidades de juego, los costos accesibles y la facilidad para reclamar premios, factores que han permitido que cada día más personas participen y consulten sus resultados.



Número agandor de Chontico Día hoy, martes 10 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 10 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego del Chontico Día

Uno de los aspectos más atractivos del Chontico Día es la diversidad de opciones de apuesta que ofrece a los jugadores. Cada modalidad cuenta con probabilidades de acierto y premios distintos, lo que permite elegir la alternativa que mejor se ajuste a la estrategia o al presupuesto de cada participante.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: se gana al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

3 cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: permite ganar acertando las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): se obtiene premio al coincidir con las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): basta con acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, tanto quienes buscan premios más altos como quienes prefieren apuestas con mayores probabilidades de acierto encuentran una opción para participar.



Cuánto cuesta jugar el Chontico Día

El costo accesible de las apuestas es otro de los factores que ha impulsado el crecimiento del Chontico Día. Los valores autorizados permiten que personas con distintos presupuestos puedan participar sin necesidad de realizar grandes inversiones.

Los montos establecidos para jugar son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $25.000 pesos colombianos

Este rango brinda flexibilidad a los apostadores, quienes pueden decidir cuánto dinero destinar al juego según sus posibilidades y su forma de apostar.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Las personas que resulten ganadoras en el sorteo deben acudir a un punto autorizado de Apuestas del Valle para iniciar el proceso de cobro del premio.



Documentos obligatorios

Para reclamar un premio es necesario presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible de la cédula

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto ganado, el proceso de reclamación puede requerir documentación adicional:



Premios menores a 48 UVT: se exige únicamente el tiquete original y el documento de identidad.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se deben presentar los requisitos anteriores junto con una certificación bancaria vigente.

Con un sistema de apuestas flexible, costos accesibles y reglas claras para el cobro de premios, el chance Chontico Día se mantiene como una de las alternativas favoritas entre los jugadores del suroccidente colombiano que consultan a diario los resultados de este popular sorteo.