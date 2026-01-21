En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Asesinan a menor de 16 años en Bucaramanga; otras dos mujeres heridas: agresor es exnovio

Asesinan a menor de 16 años en Bucaramanga; otras dos mujeres heridas: agresor es exnovio

En el mismo ataque resultaron lesionadas dos mujeres, quienes permanecen bajo observación médica.

