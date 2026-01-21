Asesinan a menor de 16 años en Bucaramanga; otras dos mujeres heridas: agresor es exnovio

Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en la noche del martes en Bucaramanga. Una menor de 16 años fue asesinada y otras dos resultaron heridas tras un ataque con arma de fuego que ocurrió adelante de la cancha de tierra del barrio San Miguel.

Los hechos se presentaron hacia las 9:38 de la noche en la calle 51, cuando según versiones preliminares y el análisis de cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones.

La mujer que murió tras recibir múltiples impactos de bala, entre ellos una herida en el centro del cuello que le causó un hematoma, además de lesiones en una rodilla y en la región glútea. Pese a ser trasladada inicialmente a la Clínica Chicamocha, falleció por la gravedad de las heridas.

El general Willian Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dio detalles del hecho:



"Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al agresor lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando para capturar a los bandidos".

En el mismo ataque resultaron lesionadas Mayra Alejandra Colmenares Amado, con una herida superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, que presentó una fractura ósea. Ambas fueron trasladadas al Hospital Universitario de Santander, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con las autoridades, uno de los agresores vestía pantalón blanco y camisa negra, y huyó del lugar junto a su cómplice con rumbo. En el sitio fueron recolectadas seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles.

Publicidad

Las primeras hipótesis indican que el crimen estaría relacionado con problemas pasionales, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con la identificación y captura de los responsables.

Este caso vuelve a encender las alarmas sobre la violencia basada en género en el área metropolitana de Bucaramanga, por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier agresión que ponga en riesgo la vida.