¿Hijos solos en Uber? El cambio clave que lanzó la app en Colombia para dar más seguridad

La aplicación Uber anunció este martes, 20 de enero, una actualización profunda en su servicio Uber Teens, la herramienta diseñada para que adolescentes se movilicen bajo supervisión parental.

Con más de 186.000 trayectos registrados en el país desde su lanzamiento hace un año, la compañía busca reforzar el control y la seguridad en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, donde se concentra la mayor demanda hacia colegios y centros deportivos.

Familia referencia Foto: pexels

Entre las novedades principales destaca la implementación de un chat grupal. Esta función permite que los padres, el adolescente y el arrendador mantengan comunicación en tiempo real durante la coordinación de la recogida. Según la empresa, esto elimina la necesidad de llamadas externas y centraliza la información del servicio dentro de la plataforma.

Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad de Uber para la región, explicó que el objetivo es equilibrar la autonomía del menor con el monitoreo constante. “Con estas innovaciones seguimos trabajando para ofrecer más seguridad, control y mayor confianza a las familias colombianas”, señaló la directiva.



Control parental y nuevas formas de pago en Uber Teens

La actualización también permite que los padres o tutores soliciten directamente el viaje para sus hijos, facilitando la logística cuando el menor no puede manipular el celular. Además, se habilitó la opción de pago en efectivo, una medida que busca dar mayor autonomía a los jóvenes que no cuentan con productos financieros digitales.



BLU Radio // Uber // Foto: AFP

El servicio mantiene sus filtros de seguridad preventivos: solo los arrendadores con las calificaciones más altas y mayor trayectoria pueden aceptar estos viajes. Además, se mantienen activos por defecto el código PIN de verificación, la grabación de audio y la tecnología RideCheck, que detecta anomalías o paradas imprevistas durante el recorrido.

Para expertos en desarrollo infantil, estas herramientas tecnológicas funcionan como un paso intermedio en la crianza. Paula Sarmiento, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana, aseguró que “promover la autonomía en los adolescentes no es soltarlos sin cuidado; es enseñarles a caminar con herramientas que brinden tranquilidad a los padres”.

