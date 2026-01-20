En vivo
Condenan a alias 'El Negro Ober' por amenazar de muerte a una fiscal en Bucaramanga

Condenan a alias ‘El Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en Bucaramanga

El condenado grabó un video desde la cárcel de Palogordo en Girón, donde amenazó de muerte a una fiscal que investigaba a su esposa por extorsión y concierto para delinquir.

