Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Violencia en Guaviare mantiene sin clases a niños y niñas de zonas rurales

La Iglesia Católica advirtió que los recientes enfrentamientos armados en el Guaviare, que dejaron 26 personas muertas en la vereda Cubay, de El Retorno, han profundizado una crisis humanitaria que mantiene sin clases desde el semestre pasado a niños y niñas.

