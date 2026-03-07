En vivo
Trump dice ante mandatarios latinoamericanos: "No voy a aprender su maldito idioma"

Trump dice ante mandatarios latinoamericanos: "No voy a aprender su maldito idioma"

Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, dado que habla español.

