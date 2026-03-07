En vivo
Mintransporte intervendrá 80 kilómetros de vías entre los municipios de Necoclí y Arboletes

El tramo tendrá una inversión de más de 130.000 millones de pesos.

