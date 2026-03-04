Mintransporte inició traslado de puente militar que Ungrd instalará sobre río Mulatos en Urabá 

Inició el traslado del puente provisional que Invías instalará en el paso sobre el río Mulatos en Urabá y afectado por las recientes lluvias en la región. Más de 100 familias damnificadas en Antioquia también podrán acceder a subsidios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

Al tiempo que por parte de la Gobernación de Antioquia avanzan obras civiles para rehabilitar cuanto antes el paso provisional en los puentes afectados por las fuertes lluvias de las últimas semanas en Urabá, entidades del Gobierno nacional también desarrollan parte de su gestión.

Este es el caso del Instituto Nacional de Vías (Invías) que confirmó el inicio del traslado de toda la estructura metálica que será instalada como puente provisional sobre el río Mulatos y que sigue manteniendo incomunicado a Necoclí con San Juan de Urabá.

La estructura que será instalada en los próximos días cuenta con 48 metros de longitud y capacidad para soportar hasta 52 toneladas. El Invías indicó que operará inicialmente a un carril con paso controlado, mientras avanzan las obras de cimentación y adecuación de apoyos para una solución estructural definitiva en esta zona.



La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, destacó las gestiones adelantadas hasta ahora como respuesta técnica y logística prioritaria para atender la compleja situación que aún afronta el Urabá antioqueño.

“El puente llega en 2 días, queda listo para poder ser instalado con lo que calculamos la solución más rápida posible para garantizar de nuevo esa conectividad”, indicó.

Al tiempo de estas gestiones para recuperar la infraestructura y la movilidad en la zona, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo iniciará el desembolso de subsidios para familias afectadas por el fenómeno de La Niña en los últimos años y que se encuentran en el Registro Único Nacional de Damnificados.

Se trata de un apoyo económico por 500 mil pesos que podrán cobrar por única vez 135 beneficiarios en el departamento acercándose a corresponsales bancarios autorizados, así como sucursales del Banco Agrario.