Hospital Universitario de Santander, en riesgo de multa de $2.900 millones

Tras ocho años sin avances en la formalización laboral, el Ministerio de Trabajo Antonio Sanguino amenazó con imponer una millonaria multa al Hospital Universitario de Santander, tras no haber formalizado a un solo trabajador

