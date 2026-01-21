Importante universidad de Bucaramanga ofrece becas para pregrado: así puede inscribirse

La Universidad Manuela Beltrán lanza becas para pregrado en programas presenciales en la sede de Bucaramanga con inscripción gratuita, incluyendo un diplomado virtual sin costo afín a la carrera y becas del 100 % para estudiar inglés de manera virtual. El beneficio tiene descuentos que van desde el 16 % hasta el 52 % sobre el valor de la matrícula, dependiendo del programa académico.

La institución educativa aclaró que no existe límite de edad para postularse, además brinda la financiación del pago de los estudios hasta en cuatro cuotas, sin intereses ni necesidad de codeudor.

Programas académicos disponibles en Bucaramanga

Las becas aplican para los siguientes programas presenciales de pregrado:



- Fonoaudiología

- Fisioterapia

- Ingeniería Biomédica

- Psicología

- Diseño de Modas

- Enfermería

Es importante tener en cuenta que estas becas aplican únicamente para programas presenciales y que el porcentaje de descuento varía según la carrera. La universidad mantendrá las tarifas del año 2025 para quienes ingresen en 2026. Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo hasta el 28 de enero del presente año a través del sitio web oficial www.umb.edu.co, en la opción Inscripción.

Una vez el aspirante complete el registro en la plataforma, desde la institución de educación superior se comunicarán directamente para brindar acompañamiento, resolver inquietudes y orientar el proceso de matrícula.

La universidad Manuel Beltrán afirmó su compromiso con la educación como motor de transformación social y con la generación de oportunidades reales para el desarrollo profesional en Bucaramanga y la región.