Juliana Guerrero pagó matrícula y derechos de grado tras graduarse: Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza hizo una nueva denuncia sobre presuntas irregularidades en el título universitario de Juliana Guerrero, quien tiene un diploma de la Fundación Universitaria San José.

Según Pedraza, Guerrero habría pagado su matrícula y sus derechos de grado después de graduarse. Este sería el primer caso de una estudiante que se gradúa antes de pagar siquiera la matrícula.

La Fundación San José estuvo en el ojo del huracán por caso Juliana Guerrero Foto: Blu Radio / Fundación San José

La congresista explicó que la información la obtuvo tras investigar en bases de datos de la Dian, donde fueron registradas las facturas. “¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’?”, se preguntó Pedraza.

Es importante recordar que la congresista Pedraza ya había denunciado que Juliana Guerrero habría obtenido su título universitario sin haber realizado las Pruebas Saber Pro.



“Ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”, dijo la representante a la Cámara, JenniferPedraza.